ЕК должна представить новый пакет санкций против России - основные события 15 ноября

ЕК сегодня должна представить новые санкции против России. В 12-й пакет войдут, в том числе персональные санкции, эмбарго на импорт в ЕС алмазов и другие ограничения экспорта, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже введенных санкций.