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Старшеклассники с 2027 года смогут изучать все предметы на базовом уровне

Старшеклассники с 2027 года смогут изучать все предметы на базовом уровне

С 1 сентября 2027 года в силу вступит новый стандарт для старших классов. Он даст им право не выбирать предметы для углублённого изучения, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

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