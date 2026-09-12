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Dior и A24 объявили о двухлетнем партнёрстве в кино и театре

Dior выходит за пределы привычной для модного дома территории и объединяется с одной из самых заметных независимых киностудий современности.

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