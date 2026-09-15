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RT Russia

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Глава RT Китай рассказал на МФМ, что нужно для успеха на зарубежном рынке

Глава RT Китай рассказал на МФМ, что нужно для успеха на зарубежном рынке

Руководитель RT Китай, главный редактор проекта «Окно в Россию» Всеволод Пуля после пленарной сессии «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом», которая прошла на Международном фестивале молодёжи (МФМ) в рамках «Медиапотока» в партнёрстве с RT Academy и «Росатомом», рассказал, что нужно для успеха на зарубежном рынке.

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