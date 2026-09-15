Глава RT Китай рассказал на МФМ, что нужно для успеха на зарубежном рынке

Руководитель RT Китай, главный редактор проекта «Окно в Россию» Всеволод Пуля после пленарной сессии «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом», которая прошла на Международном фестивале молодёжи (МФМ) в рамках «Медиапотока» в партнёрстве с RT Academy и «Росатомом», рассказал, что нужно для успеха на зарубежном рынке.
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