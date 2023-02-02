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Экс-министр обороны США Гейтс: решимости Запада поддерживать Украину в противостоянии с Россией хватит до конца 2023 года

Экс-министр обороны США Гейтс: решимости Запада поддерживать Украину в противостоянии с Россией хватит до конца 2023 года

Решимости западных государств поддерживать киевскую сторону в ее противостоянии с Российской Федерацией хватит до конца 2023-го.

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