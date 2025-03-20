НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Разные не военные награды к праздникам и юбилеям снижают значимость этих наград до нулевой....Награды имют ценность т...В Ленобласти вруч...
  • Александр Котов
    Я русский, а о таком празднике первый раз слышу. Беглов видимо ошибся страной.Александр Беглов ...
  • Лидия Санникова
    Какое перемирие? Трамп свой рейтинг поднимает, дурит российские власти...«Обезумевшее терр...

В Госдуме предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места

В Госдуме предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места

С инициативой выступили депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение в правительство России с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх