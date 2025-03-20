В Госдуме предложили выделить электросамокатам специальные парковочные места

С инициативой выступили депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили обращение в правительство России с предложением предусмотреть введение специальных парковочных мест для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для операторов краткосрочной аренды, а также дать полномочия муниципалитетам определять данные места, документ оказался в распоряжении РИА Новости.