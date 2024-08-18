Мнение. Слова Удеа-Кастера о хорошей воде в реке Сена оказались ложными

Заявление министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера о хорошем качестве воды в реке Сена было сделано, несмотря на ее несоответствие санитарным нормам, заявили в интернет-издании Mediapart, 17 августа пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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