МВД проверит действия женщины в Некрасовке, набросившейся на строителей

M

Malina

А что это "женщина", ненавидящая "русню" делает в России??? Представьте себе, на минуточку, подобную ситуацию в Германии... что было бы с этой "женщиной", если бы она немцу прокричала, что ненавидит "немчуру"???? Без всякого "разбирательства", через 5 минут она была бы на границе( в том, в чем выскочила на лестницу)!!! Гнать из России ВСЕХ, кто посмел рот открыть...