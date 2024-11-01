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МВД проверит действия женщины в Некрасовке, набросившейся на строителей

МВД проверит действия женщины в Некрасовке, набросившейся на строителей

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Комментарии
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M
Malina
А что это &quot;женщина&quot;, ненавидящая &quot;русню&quot; делает в России??? Представьте себе, на минуточку, подобную ситуацию в Германии... что было бы с этой &quot;женщиной&quot;, если бы она немцу прокричала, что ненавидит &quot;немчуру&quot;???? Без всякого &quot;разбирательства&quot;, через 5 минут она была бы на границе( в том, в чем выскочила на лестницу)!!! Гнать из России ВСЕХ, кто посмел рот открыть...
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