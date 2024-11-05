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Царьград

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В Нижегородской области пьяный водитель"Ниссана" устроил смертельное ДТП

В Нижегородской области пьяный водитель"Ниссана" устроил смертельное ДТП

Пьяное ДТП обернулось гибелью человека в Нижегородской области.В Пильнинском районе Нижегородской области предположительно нетрезвый водитель "Ниссана" выехал на встречную полосу и врезался в "четырнадцатую" "Ладу".

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