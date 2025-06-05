Глава СК поручил повторно возбудить дело после ДТП с Rolls-Royce и мотоциклом

РЕН ТВ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого бизнесмен Сергей Сосорев на Rolls-Royce сбил мотоцикл Harley с Мавлетом Эсенболатовым за рулем.