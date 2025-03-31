Фанаты "Спартака" сняли бойкот с матчей Кубка и Суперкубка России

Активная фанатская группировка московского "Спартака" "Фратрия" объявила о снятии бойкота на посещение матчей, для которых не требуется карта болельщика - игры Кубка России (за исключением финала) и Суперкубка России.
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