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Фанаты "Спартака" сняли бойкот с матчей Кубка и Суперкубка России

Фанаты "Спартака" сняли бойкот с матчей Кубка и Суперкубка России

Активная фанатская группировка московского "Спартака" "Фратрия" объявила о снятии бойкота на посещение матчей, для которых не требуется карта болельщика - игры Кубка России (за исключением финала) и Суперкубка России.

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