В Москве конфликт между охранниками закончился стрельбой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стрельба из травматического пистолета произошла в ходе конфликта между охранниками на улице Подольских Курсантов в Москве, в результате один человек пострадал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым