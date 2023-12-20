АСВ сохранил на I полугодие 2024 года нулевые ставки для дополнительных взносов

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение о продлении действия нулевой дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов, которые банка должны заплатить в фонд обязательного страхования вкладов, на первый и второй квартал 2024 года, следует из сообщения АСВ.
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