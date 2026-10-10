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Рязанские новости

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Футболисты «Рязани» сыграют с лидером в Тамбове

Футболисты «Рязани» сыграют с лидером в Тамбове

Тамбовский «Спартак» с 63 очками лидирует в группе и претендует на повышение в классе, победа над «Рязанью» может приблизить его к цели.

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