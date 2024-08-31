Котопёс недели: нежный пес Райли и ласковый кот Начо ждут встречи со своими людьми

Два мегапитомца готовы стать домашними уже сегодня. Они ждут тебя в московских приютах. фото: приют «Печатники»; приют «Дубовая роща»Есть такая примета: если заберешь питомца из приюта в самом конце лета, счастливо проживешь еще десять лет минимум.
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