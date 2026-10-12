👮♂️ В Феодосии пенсионерка доверилась продавщице и лишилась 87 тысяч рублей 39-летняя продавщица предстанет перед судом за шесть эпизодов кражи с банковского счёта 79-летней покупательницы.
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