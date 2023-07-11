В Котельниках исламисты-мигранты жалуются Путину, что им не дают реализовывать в чужой стране насаждения ислама

Наталия

Все просто, они наглеют ровно настолько, насколько им у нас позволяют. Яркий пример, какой должна быть миграционная политика, Арабские Эмираты. Все без исключения мигранты, в том числе и мусульмане, имеют только рабочую визу. Получение гражданства исключено. Если нарушили закон, немедленно выдворяются раз и навсегда. Никаких жен, детей и родителей привозить нельзя. Работают только официально по квоте, выделяемой работодателю.