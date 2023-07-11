Московская область - Исламисты-оккупанты завезенные властями РФ пожаловались Путину на действия силовиков.
В Котельниках исламисты-мигранты жалуются Путину, что им не дают реализовывать в чужой стране насаждения ислама
Комментарии
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Наталия
Все просто, они наглеют ровно настолько, насколько им у нас позволяют. Яркий пример, какой должна быть миграционная политика, Арабские Эмираты. Все без исключения мигранты, в том числе и мусульмане, имеют только рабочую визу. Получение гражданства исключено. Если нарушили закон, немедленно выдворяются раз и навсегда. Никаких жен, детей и родителей привозить нельзя. Работают только официально по квоте, выделяемой работодателю.
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1 час.
Евгений Крюков
На фото эти почувствовали себя героями .. ???
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40 мин.
МИТЬКА Митька
Пора уже и нам объединяться в ответ на мигрантские ОПГ.
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18 мин.
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