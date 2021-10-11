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Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о возможности гибридного мира с Россией

Экс-глава МИД Украины Климкин заявил о возможности гибридного мира с Россией

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Между Москвой и Киевом возможен только "гибридный мир". Такое мнение в эфире телеканала "Обозреватель" высказал бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

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