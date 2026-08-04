КНДР назвала учения RIMPAC «репетицией агрессивной войны»

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Пхеньян подверг резкой критике прошедшие в Тихом океане военно-морские маневры RIMPAC, которые, по мнению северокорейской стороны, являются ничем иным, как репетицией полномасштабного вооруженного конфликта.
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