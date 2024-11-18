«Подумаем — нужны они нам или нет»: Титов — о возможном возвращении Формулы 1 в Россию

«Игора Драйв»Генеральный директор автодрома «Игора Драйв», экс-генеральный промоутер Гран При России Алексей Титов рассказал, что возвращение Формулы 1 в Россию будет зависеть не только от желания самого чемпионата мира, но и от решений отечественных промоутеров.