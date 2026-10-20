Качество воздуха, которым мы дышим, — это один из главных факторов, определяющих здоровье населения. По последним данным, совокупное воздействие его загрязнения оценивается в 6,7 миллиона случаев смерти в год.
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