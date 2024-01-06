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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» лидирует в Серии А после 1-го круга. «Ювентус» при игре в запасе отстает на 5 очков, «Милан» – на 12

«Интер» лидирует в Серии А после 1-го круга. «Ювентус» при игре в запасе отстает на 5 очков, «Милан» – на 12

В матче 19-го тура «нерадзурри» обыграли «Верону» (2:1). По итогам 1-го круга «Интер» с 48 очками лидирует в таблице Серии А.

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