С кадрами и техникой – катастрофа. Об аномалиях посевной на Алтае и видах на урожай

Новый председатель Союза крестьянских (формирований) Алтайского края рассказал amic.ru почему этой весной в регионе затянулись сроки посевной кампании, о прогнозах на новый урожай и проблемах с рынками сбыта Космические цены на запчасти, проблемы с кредитованием и острый дефицит кадров серьезно осложнили посевную кампанию в Алтайском крае.