Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы российского государства, сообщил, что Владимир Путин еще не определился с тем, кто войдет в состав делегации России для участия в очередном раунде трехсторонних консультаций по украинскому вопросу.
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