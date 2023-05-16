Юрист Беслангуров: в Подмосковье построят деревню для иммигрантов из США и Канады Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom В Московской области построят деревню для тех, кто захочет иммигрировать в Россию из США и Канады.
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