В Петербург 2 июля пришла долгожданная прохлада

Столбик термометра сегодня покажет плюс 23 градуса Петербург 2 июля окажется с холодной стороны атмосферного фронта, который продолжит скользить вдоль воздушных потоков, вытянувшихся с юго-запада на северо-восток, по границе Центрального и Северо-Западного округов.
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