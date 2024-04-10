ГПБ стал первым с 2022 года банком из РФ, кто обратился к юаневым облигациям 

Газпромбанк (ГПБ) прервал затишье банков по размещению классических облигаций в юанях: 9 апреля он сформировал книгу заявок облигаций на 1 млрд юаней (рейтинг AA+ от российских агентств), рассказали «Коммерсанту» источники.
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