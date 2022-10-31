«Ъ»: власти ФРГ направят €91 млрд на поддержку потребителей

В ФРГ приготовились одобрить субсидии объемом €91 млрд на 2023 год. Как пишет «КоммерсантЪ», данная мера поддержки позволит домохозяйствам страны приобретать по льготной фиксированной стоимости до 80% требующегося им газа, а промышленности — до 70%.