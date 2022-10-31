Общественная служба новостей

1 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Вершинин
    Так надо было раньше думать на кого письку дрочитьЗалужный: Военный...
  • Николай Герасименко
    Что-то я не понял!? А чегоскакуны разминировать собрались? Наши понятно что разминируют, те территории, что освободил...Госдеп США выдели...
  • Marina Bubon
    Клоун в камуфляже🤮🤮🤮Зеленский вручил ...

«Ъ»: власти ФРГ направят €91 млрд на поддержку потребителей

«Ъ»: власти ФРГ направят €91 млрд на поддержку потребителей

В ФРГ приготовились одобрить субсидии объемом €91 млрд на 2023 год. Как пишет «КоммерсантЪ», данная мера поддержки позволит домохозяйствам страны приобретать по льготной фиксированной стоимости до 80% требующегося им газа, а промышленности — до 70%.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх