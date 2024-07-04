На выборах в Великобритании лидируют лейбористы

Согласно предварительным данным, на выборах в Палату общин (нижняя палата парламента) Великобритании, которые завершились в четверг, 4 июля, большинство голосов набирает оппозиционная Лейбористская партия, которая в случае победы может вернуться к власти спустя 14 лет, – сообщают британские СМИ.