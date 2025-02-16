Стармер заявил, что Британия готова разместить войска на Украине

REUTERS/Alastair Grant Великобритания при необходимости готова ввести войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности государства, заявил британский премьер Кир Стармер, передает газета The Telegraph.
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