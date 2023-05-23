Военное обозрение

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В Минобороны Украины продолжают утверждать, что ВСУ якобы «удерживают» юго-западные районы Бахмута

В Минобороны Украины продолжают утверждать, что ВСУ якобы «удерживают» юго-западные районы Бахмута

Потерю Бахмута Украиной признали на Западе, даже в офисе Зеленского уже обсуждают последствия потери контроля над городом, но имеется одно ведомство, которое все еще "воюет в Бахмуте".

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