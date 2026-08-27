Пересечение красных линий и секретные указы: тайный визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми деталями

Неанонсированный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву продолжает обрастать деталями.Утром 25 августа в Москве заметили кортеж с дипломатическими машинами США, а также американский военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III, вылетевший с авиабазы Эндрюс и накануне посещавший Ригу.