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Царьград

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Пересечение красных линий и секретные указы: тайный визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми деталями

Пересечение красных линий и секретные указы: тайный визит главы ЦРУ в Москву обрастает новыми деталями

Неанонсированный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву продолжает обрастать деталями.Утром 25 августа в Москве заметили кортеж с дипломатическими машинами США, а также американский военно-транспортный Boeing C-17 Globemaster III, вылетевший с авиабазы Эндрюс и накануне посещавший Ригу.

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