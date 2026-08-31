Трамп выразил надежду на успешные результаты визита Силуанова

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные результаты визита российского министра финансов Антона Силуанова на встречу "Группы 20" в США, проходящую 31 августа и 1 сентября, подчеркнув важность таких мероприятий для дипломатического успеха.
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