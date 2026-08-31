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Царьград

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Трамп выразил надежду на успешные результаты визита Силуанова

Трамп выразил надежду на успешные результаты визита Силуанова

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешные результаты визита российского министра финансов Антона Силуанова на встречу "Группы 20" в США, проходящую 31 августа и 1 сентября, подчеркнув важность таких мероприятий для дипломатического успеха.

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