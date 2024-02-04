Две полоски: знаете ли вы, для чего на шины наносят метки

Автомобильные шины имеют множество различий как в зависимости от сезона, так и по назначению. Например, низкопрофильные шины идеально подходят для спортивных автомобилей, поскольку они обеспечивают лучшее сцепление с сухим асфальтом.
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