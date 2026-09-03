Суд Ирака приговорил троих к 15 годам за обстрел французской базы

Иракский суд Эль-Карха приговорил троих обвиняемых к 15 годам тюрьмы за ракетный обстрел авиабазы К-1 весной 2026 года, где находились французские военные международной коалиции.
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