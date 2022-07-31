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Что происходит в Косово

Что происходит в Косово

Что происходит в Косово▪️ власти самопровозглашенного Косово заявили, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестают действовать сербские документы, вместо которых на въезде в край будет выдаваться временная справка, тогда же начнется и обязательная перерегистрация машин с сербскими номерами на номера RKS "Республика Косово"▪️ сербский президент Вучич заявил, что полиция самопровозглашенного Косово в полночь начнет на севере края операцию и перекроет въезд▪️ Вучич также заявил: "прошу албанцев образумиться, прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что могло бы привести к конфликту.

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