Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 979 подписчиков

"Легенду петербургской культуры" представят в честь 95-летия "Петербург-концерта"

"Легенду петербургской культуры" представят в честь 95-летия "Петербург-концерта"

В Год петербургской культуры, столь богатый на знаковые юбилейные даты, 95 лет непрерывной истории отмечает крупнейшая государственная концертная организация северо-запада России, преемник и продолжатель творческой судьбы прославленных "Ленгосэстрады" и "Ленконцерта" – "Петербург-концерт".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым