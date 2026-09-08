"Легенду петербургской культуры" представят в честь 95-летия "Петербург-концерта"

В Год петербургской культуры, столь богатый на знаковые юбилейные даты, 95 лет непрерывной истории отмечает крупнейшая государственная концертная организация северо-запада России, преемник и продолжатель творческой судьбы прославленных "Ленгосэстрады" и "Ленконцерта" – "Петербург-концерт".