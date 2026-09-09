Где летом отдыхали дети в в Челябинской области

В регионе работало 792 детских летних лагеря.В правительстве Челябинской области состоялось заседание межведомственной комиссии, на котором подвели итоги летней оздоровительной кампании.
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