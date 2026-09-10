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Антифашист

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«Ставят рядом с костром бочку с бензином». Литва готовится разрешить ядерное оружие

«Ставят рядом с костром бочку с бензином». Литва готовится разрешить ядерное оружие

Литовский Сейм планирует уже в зимний период принять поправку к Конституции, снимающую запрет на размещение оружия массового поражения на территории страны.

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