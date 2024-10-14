Били школьника палкой за то, что патриот России: Дети мигрантов три года издевались над учеником подмосковной школы

Русский ребёнок поступил в первый класс престижной подмосковной гимназии. Казалось бы, что могло пойти не так? Однако дети "новых русских", приехавших из стран ближнего зарубежья, оказались недовольны патриотизмом ребёнка, что вылилось в настоящую травлю.