Полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотика в Гатчинском районе

В деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству запрещенных веществ.
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