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В "Сеченовке" создают инновационный биореактор для выращивания органов

В Сеченовском университете в 2024 году была запущена программа "Орган на заказ", главной целью которой является создание инновационного биореактора, в котором можно будет выращивать различные типы тканей.

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