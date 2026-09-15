«Ак Барс» исправится за два поражения подряд.16 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей, а внимание большинства болельщиков будет приковано к Зеленому дерби.
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