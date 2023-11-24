В Виноградовском округе жителям вручили ключи от новых квартир

В посёлке Березник Виноградовского округа жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир. Два дома 2А и 4А на улице Молодежной были построены по федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья.
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