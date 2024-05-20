Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) от лица российских миноритариев нидерландской Yandex N.V., которые приобретали бумаги на Московской бирже и на СПБ бирже, пожаловались регулятору на условия обмена акций компании, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на письмо ассоциации.