Частные инвесторы пожаловались в ЦБ на условия обмена акций Yandex

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) от лица российских миноритариев нидерландской Yandex N.V., которые приобретали бумаги на Московской бирже и на СПБ бирже, пожаловались регулятору на условия обмена акций компании, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на письмо ассоциации.
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