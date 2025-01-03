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IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»

Об этом сообщил директор департамента по коммуникациям Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер, чьи слова приводит «ВсеПроСпорт».

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