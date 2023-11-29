"Эпоха прошла": Ариффулина объяснила невозможность воскрешения "Фабрики звезд"

В 2024 году в эфир вернется "Фабрика звезд". Кастинги по всей стране уже стартовали. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что, мол, российская музыкальная индустрия нуждается в перезагрузке, в появлении новый имен и песен.