"Эпоха прошла": Ариффулина объяснила невозможность воскрешения "Фабрики звезд"

В 2024 году в эфир вернется "Фабрика звезд". Кастинги по всей стране уже стартовали. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки заявила, что, мол, российская музыкальная индустрия нуждается в перезагрузке, в появлении новый имен и песен.
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