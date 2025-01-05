Трех человек госпитализировали после ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Всего, по данным МЧС, пострадало 7 пассажиров.
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Трех человек госпитализировали после ДТП с туристическим автобусом в Карелии. Всего, по данным МЧС, пострадало 7 пассажиров.