В Китае продавец бюджетных телефонов обогнал Apple и Huawei

Конкуренция на крупнейшем в мире рынке смартфонов усиливается. Продажи смартфонов Apple в Китае в третьем квартале снизились на 0,3%, при этом наблюдается стремительный рост продаж конкурента Huawei - на 42% в 3 квартале, сообщает Reuters.