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В США назвали лучший вариант для Зеленского

В США назвали лучший вариант для Зеленского

Владимиру Зеленскому следует сбежать во Францию, Германию или Англию. Такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

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